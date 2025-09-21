Zaskakujące odkrycie grzybiarza. Obiekt przypominający drona znaleziony pod Krakowem

Dron w lesie? Grzybiarz dokonał zaskakującego odkrycia

W niedzielne popołudnie małopolska policja poinformowała o znalezisku, które zelektryzowało lokalną społeczność.

„Dzisiaj około godz. 12, w lesie w miejscowości Goszcza w powiecie krakowskim, grzybiarz ujawnił element obiektu przypominającego drona” – podała policja na platformie X. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy zabezpieczyli teren i powiadomili inne służby, w tym Żandarmerię Wojskową i prokuraturę.

Wstępne ustalenia policji

Początkowe obawy o potencjalne militarne zastosowanie obiektu szybko zostały rozwiane.

„Po wstępnych oględzinach okazało się, że jest to prawdopodobnie część zdalnie sterowanego modelu samolotu, a obiekt nie miał zastosowania militarnego” – uspokoiła małopolska policja. Mimo to, sprawa jest traktowana poważnie, a służby prowadzą dochodzenie, aby ustalić, skąd wziął się model samolotu w lesie i kto jest jego właścicielem.

Seria tajemniczych znalezisk w całej Polsce

Znalezisko w Goszczy to nie jedyny tego typu incydent w ostatnim czasie. Jak informuje PAP, „To czwarte miejsce w kraju, w którym w niedzielę odnaleziono części obiektów przypominających drony”. Podobne obiekty odkryto również w:

Wodynie (pow. siedlecki, Mazowsze)

Biała Góra (pow. białobrzeski, Mazowsze)

Sulmice (Lublin)

Co robić, gdy znajdziesz podejrzany obiekt?

Nie zbliżaj się do obiektu i pod żadnym pozorem go nie dotykaj. Zadzwoń na policję! Natychmiast poinformuj policję o swoim odkryciu. Podaj dokładną lokalizację i opis obiektu. Czekaj na przyjazd służb. Pozostań na miejscu w bezpiecznej odległości i czekaj na przyjazd policji lub innych służb.