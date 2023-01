Kolejne zapadlisko w Trzebini! Ziemia znów osunęła się na cmentarzu. Dojdzie do nowej katastrofy?

Bardzo groźnemu wypadkowi zapobiegł 38-letni motocyklista, którego na ulicy Mickiewicza w Chełmku (powiat oświęcimski) spotkała przykra przygoda. Tuż przed koła wyjechała mu 11-letnia dziewczynka na hulajnodze, więc mężczyzna gwałtownie przewrócił swoją maszynę marki Honda, żeby nie doszło do kraksy. Dziecko gwałtownie skręciło w lewo i znalazło się na kursie kolizyjnym z motocyklem. 11-latka wyszła ze zdarzenia bez szwanku, w przeciwieństwie do motocyklisty. 38-letni mieszkaniec Chełmka w wyniku upadku złamał nogę i trafił do szpitala. Dziewczynka została natomiast przekazana pod opiekę tacie, który pojawił się na miejscu.

Jakie obowiązki mają osoby poruszające się na hulajnodze?

Policja przypomina, że osoba poruszająca się po drodze na rolkach, wrotkach, deskorolce lub hulajnodze zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego traktowana jest jako piesza i powinna poruszać się po chodniku. Jeżeli go nie ma, powinna jechać poboczem po lewej stronie drogi. Jeżeli zaś nie ma pobocza, może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającym pojazdom.

