Zrobili zdjęcie turystce w Tatrach. Niewiarygodne, co ze sobą wzięła na szlak

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-08-14 17:02

Nie pomagają zakazy i liczne apele służb. Turyści w Tatrach bardzo często w górskie wędrówki zabierają swoje zwierzęta. To nie tylko niedozwolona praktyka na większości szlaków, ale również niebezpieczna sytuacja dla pupili. Pod postem opublikowanym na Facebooku przez profil "Zakopane i piękno Tatr" pojawiło się zdjęcie turystki, które oburzyło internautów.

Zrobili zdjęcie turystce w Tatrach. Niewiarygodne, co ze sobą wzięła na szlak

i

Autor: Shutterstock; Facebook/Zakopane i piękno Tatr Zrobili zdjęcie turystce w Tatrach. Niewiarygodne, co ze sobą wzięła na szlak.
Super Express Google News
  • Mimo zakazów, turyści w Tatrach często zabierają psy na szlaki, co jest niebezpieczne dla zwierząt.
  • Zdjęcie turystki z psem w drodze na Rysy wywołało oburzenie internautów, którzy skrytykowali jej zachowanie.
  • Górskie wędrówki narażają psy na przegrzanie i odwodnienie; tylko niektóre szlaki są dla nich dostępne.
  • Dlaczego tak wiele osób ignoruje te zasady i jak można temu zapobiec?

Na facebookowym profilu "Zakopane i piękno Tatr" opublikowane zostało zdjęcie, na którym widać turystkę w drodze na Rysy. Kobieta zabrała ze sobą swojego psa, który szedł tuż za właścicielką. - Przestroga dla właścicieli psów w Tatrach. Tej pani najwyraźniej brakło rozumu, w drodze na Rysy od strony słowackiej - czytamy we wpisie na profili.

Autor przypomniał też, że "po stronie polskiej można z pupilem iść tylko Doliną Chochołowską lub Drogą pod Reglami". Dodał również, że zawsze warto sprawdzić przepisy przed wyruszeniem w góry.

Górskie wędrówki dla psów mogą być niebezpieczne. Chodzenie po stromych, kamienistych szlakach, często w upale, może wywołać u czworonogów przegrzanie, odwodnienie, a nawet udar cieplny.

- Nie narażajcie swoich pupili. Wybierajcie krótkie, bezpieczne trasy, unikajcie pełnego słońca i zawsze zabierajcie wodę. Wasz pies ufa Wam bezgranicznie – od Was zależy jego zdrowie i życie. Kochani reagujmy w takich przypadkach - zaapelował autor wpisu.

W podobnym tonie wypowiadali się komentujący pod postem. Właścicielce zarzucano "głupotę", "brak rozumu" i "bezmyślność". Internauci zwracali również uwagę na to, że podobne sytuacje zdarzają się w Tatrach bardzo często.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Kulejący pies ciągnięty za lexusem. Wideo oburzyło internautów! Chcą kary dla okrutnika 

Źródło: "Zakopane i piękno Tatr" / Onet Podróże

Polecany artykuł:

Najazd turystów na Tatry. Popularne szlaki przeżywają prawdziwe oblężenie. Apog…
Sonda
Lubisz jeździć w polskie Tatry?
Tłumy w Tatrach na Hali Gąsienicowej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PSY
TATRY