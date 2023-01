Zwrot akcji w sprawie psa znalezionego przez operatora koparki. Odnalazł się właściciel

Zwrot akcji w sprawie psa odnalezionego w Zabierzowie. Ustalenia policji

Od kilku dni cały Kraków żyje historią suczki, która została odnaleziona na terenie budowy w Zabierzowie. Psiak, według pierwszych doniesień inspektorów Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, mógł zostać zakopany żywcem. W sieci ruszyła lawina komentarzy i rozpoczęły się poszukiwania właściciela, jeden z mieszkańców wyznaczył nawet nagrodę pieniężną za jego wskazanie. Z ustaleń małopolskiej policji wynika jednak, że cierpienia psiaka nie były wynikiem celowego działania właściciela, lecz nieszczęśliwego wypadku.

- Wszystko wskazuje na to, że to był nieszczęśliwy wypadek nie przypadek „zakopania psa żywcem”. Ustalono bowiem, że zabłąkany pies oddalił się z terenu swojej posesji, wszedł na grząski teren budowy, gdzie utknął. Był od samego początku rozpaczliwie poszukiwany przez swoich właścicieli – poinformowało biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. – Funkcjonariusze udali się na teren budowy, gdzie w rozmowie z pracownikami, którzy znaleźli psa, ustalili, że pies nie znajdował się pod ziemią, a leżał wycieńczony w błocie, w którym ugrzązł. Pracownicy budowy wydostali psa z błota przenosząc go na łyżce od koparki i kładąc na twardej powierzchni. Zaopiekowali się zwierzęciem i został on przewieziony do weterynarza – wyjaśnił Sebastian Gleń, rzecznik KWP w Krakowie. Dodał, że odnaleziona sunia posiada książeczkę z aktualnymi szczepieniami i ma 16 lat.