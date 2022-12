Karp świąteczny od benedyktynek ze Staniątek. Ile kosztuje?

Siostry benedyktynki ze Staniątek prowadzą sprzedaż świątecznego karpia. Ryby oferowane przez zakonnice są szczególnie cenione, ponieważ pochodzą z naturalnej hodowli. Mniszki karmią je pszenicą i bardzo dbają, by na wigilijne stoły trafiały ekologiczne karpie, a nie faszerowane sztucznymi dodatkami. Nic dziwnego, że pod klasztorem w Staniątkach ustawiają się kolejki smakoszy, od lat zaopatrujących się w ryby właśnie tam. Są oni skłonni więcej zapłacić, byle tylko dostać karpia najwyższej jakości. - Czuć, że te ryby są z niezamulonego stawu. Nawet w przypadku karpi ważących powyżej 2 kg nie ma się co obawiać, że będą one czymś przesiąknięte - powiedział Radiu ESKA jeden z kupujących. - Karp na Wigilię musi być, to tradycja. Od wielu lat kupuję go tutaj. Ryby są bardzo smaczne, nigdzie takich dobrych karpi nie ma jak u sióstr - dodaje inny z rozmówców.

Żywy karp od benedyktynek ze Staniątek kosztuje 40 złotych za kilogram. Trzeba jednak posiadać własne wiaderko z wodą, żeby zabrać rybę do domu. Ubój i wypatroszenie ryby to dodatkowe 7 złotych. - Jeżeli ktoś ma ze sobą pojemnik na wodę to może zakupić żywą rybę. Jeżeli go nie ma to zabijamy tutaj na miejscu. Większość sprzedawanych karpi to karpie zabite podczas zakupu. Czasem również patroszymy ryby - mówi w rozmowie z Radiem ESKA s. Stefania Polkowska, przełożona opactwa w Staniątkach. Warto zaznaczyć, że pieniądze ze sprzedaży świątecznych wiktuałów służą zakonnicom do utrzymania istniejącego od XIII wieku opactwa w Staniątkach.

Gigantyczne zainteresowanie rybami od zakonnic. Zakaz parkowania przy klasztorze

Sprzedaż karpia odbywa się wyłącznie na terenie opactwa w Staniątkach. Ryby można kupować na podwórzu klasztoru od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-16.30 (wejście czarną bramą od ulicy Klasztornej). Ze względu na duży ruch kołowy wprowadzono zakaz parkowania samochodów wzdłuż klasztornego muru. Pojazdy można zostawiać na parkingu znajdującym się u zbiegu ulic: Klasztornej i kard. Stefana Wyszyńskiego (około 50 metrów od wejścia na podwórze). Informacje dotyczące sprzedaży karpia można uzyskać pod numerem telefonów: 12 281 80 58 i 507 677 825. Ten sposób kontaktu wymaga cierpliwości, ponieważ duże zainteresowanie karpiami od benedyktynek sprawia, że telefony często są zajęte. Oprócz ryb siostry oferują również uszka z grzybami oraz pierogi z kapustą i grzybami), sernik, makowiec, piernik, dżemy i powidła, miody, a także inne słodkości. Pół kilograma uszek to koszt 50 złotych, z kolei cena pierogów to 40 zł za pół kilograma.

