Absurdalnie długa kolejka do białego busa. "Warto stać, polecam". Wiemy, co tam sprzedają

Olsztyn. Zmiany w komunikacji miejskiej. Co nowego od 1 kwietnia?

Tajemniczy balon spadł na pole na Mazurach! "To nie pierwszy taki przypadek"

Filmik pokazujący absurdalnie długą kolejkę do busa stojącego na jednym z olsztyńskich osiedli, opublikował lokalny "Twój Kurier Olsztyński". Długo sznur klientów ciągnie się przez kilkanaście metrów. Okazuje się, że to dość częsty widok przy ul. Żołnierskiej. "Spokojnie. Tam jest obsługa bardzo szybka i sprawna. Taka kolejka to max 25 minut" - napisała pod filmem jedna z internautek. Za czym więc jest ta kolejka? Za jajkami. W czym tkwi ich fenomen? Czy są smaczniejsze niż te z dyskontu? "Nawet są dwa żółtka", "Bardzo smaczne jajka warto stać polecam", "Zwykłe jajka z fermy jak w każdym sklepie" - komentują internauci.

Czytaj też: Dużo wolnego na Wielkanoc 2023? To możliwe. Wystarczy dobrze to zaplanować! Zobacz, kto nie musi pracować w Wielki Czwartek i Wielki Piątek

Ferie w Bydgoszczy. Gigantyczna kolejka na lodowisko Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.