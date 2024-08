i Autor: pexels.com

Autokar z dziećmi wylądował w rowie. Trzy osoby trafiły do szpitala

Do szpitala na obserwację trafiło dwoje dzieci, a także opiekunka, po tym jak autokar wiozący dzieci wjechał do rowu na drodze ekspresowej S7 w Lutku w Warmińsko-Mazurskiem. Pojazdem podróżowało 16 dzieci w wieku od 7 do 15 lat oraz cztery osoby dorosłe. Jechali z Puław do Darłówka.