Baby boom w Olsztynie! Jedenaścioro noworodków w jedną dobę – to rekord! „Zmęczenie mieszało się ze wzruszeniem”

Szpital w Olsztynie. Rekordowa doba. 11 porodów w 24 godziny!

Rekord na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Wystarczyła jedna doba, aby na świat przyszło aż jedenaścioro dzieci. To wielka radość, tym bardziej w czasach, gdy zewsząd docierają do nas informacje o kryzysie demograficznym, wyludniającym się społeczeństwie i coraz mniejszej liczbie noworodków.

- To była jedna z tych nocy, które długo zostaną w pamięci naszego zespołu – napisali pracownicy olsztyńskiego szpitala. Trzech lekarzy i cztery położne pracowali przez całą noc, nieustannie pozostając w ruchu. Dzieci i rodziców otoczyli troską i wsparciem, czuwali i pomagali przy narodzinach.

Siedem porodów odbyło się przez cesarskie cięcie. Gdy pracowity dyżur dobiegał końca, zmęczenie pracowników szpitala mieszało się z satysfakcją i wzruszeniem. Jak informuje olsztyński szpital, noworodki i ich mamy czują się świetnie, a zespół lekarzy i położnych… odsypia lub po prostu zasłużenie odpoczywa po ciężkiej, pożytecznej pracy.

Wszystkim rodzicom nowo narodzonych dzieci gratulujemy!

Źródło: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

