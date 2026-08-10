Bociani celebryta się wyprowadził! Krutek już szykuje sobie nowe lokum

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
2026-08-10 12:24

Krutek, chyba najsłynniejszy bocian w Polsce, najwyraźniej uznał, że przed wyjazdem do ciepłych krajów warto jeszcze załatwić sprawy mieszkaniowe. Bociani celebryta z Krutyni (woj. Warmińsko-mazurskie) razem ze swoją partnerką wyniósł się ze starego gniazda i zabrał za budowę nowego. I to zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej!

Krutek zmienia miejsce zamieszkania

Na stodole w sąsiedztwie starego lokum trwa prawdziwy bociani plac budowy. Krutek znosi patyki, jego dama również. Gałązki spadają, konstrukcja się rozsypuje, ale para się nie poddaje. Noszą i noszą, jakby chcieli jeszcze przed jesiennym odlotem postawić choćby stan surowy.

Można podejrzewać, że Krutek spojrzał na stare gniazdo i stwierdził: dość tego, tutaj przydałby się już generalny remont. A że za chwilę trzeba ruszać do Afryki, łatwiej zacząć budowę od nowa. Jak wróci wiosną, będzie jak znalazł. Nowe mieszkanie, świeże patyki i żadnego remontowego bałaganu.

Dlaczego bociany zdecydowały się na przeprowadzkę?

Powód wyprowadzki jest jednak bardziej przyziemny. W starym gnieździe zrobiło się po prostu ciasno. Krutek i jego partnerka wychowali w tym roku cztery młode bociany, które są już niemal tak duże jak rodzice. Młodzież zaczęła trenować pierwsze loty, ale nadal zajmuje sporo miejsca. Rodzice najwyraźniej uznali więc, że czas dać dzieciom trochę przestrzeni i przenieść się na swoje.

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Wkrótce odlecą do ciepłych krajów

Krutek nadal pilnuje potomstwa i przynosi młodym jedzenie. Wkrótce jednak cała bociania rodzina zacznie szykować się do wielkiej podróży. Młode ćwiczą skrzydła, a odlot może nastąpić już w połowie sierpnia.

Krutek ma trasę doskonale opanowaną. Dzięki nadajnikowi GPS wiadomo, że na zimowiska pokonuje około 5 tysięcy kilometrów i leci przez Cieśninę Bosfor.

A nowe gniazdo? Jeśli budowa przetrwa jesień i zimę, na wiosnę bociani celebryta może wrócić już pod zupełnie nowy adres. Krutek najwyraźniej wie, że o nieruchomości najlepiej zadbać z wyprzedzeniem.

Bocian Krutek
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