i Autor: Unsplash

Co wiesz o Olsztynie? Jeśli tu mieszkasz, 8/10 punktów to minimum! [QUIZ]

Olsztyn to stolica i największe miasto woj. warmińsko-mazurskiego. To powinien wiedzieć każdy. Ale czy wiecie, jaka rzeka przepływa przez Olsztyn? Jacy znanie ludzie urodzili się w tym mieście? Tego oraz wielu innych ciekawostek historycznych dowiecie się, rozwiązując nasz quiz. 8/10 punktów to minimum!