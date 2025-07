Czołowe zderzenie na "szesnastce". 7 osób poszkodowanych, w tym dziecko! Jeden z kierowców był pijany

Groźny wypadek na krajowej "szesnastce". We wtorek (1 lipca) na Mazurach doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. W obu pojazdach było siedem osób, w tym 5-letnia dziewczynka. Wszyscy trafili do szpitala. Okazało się, że jeden z kierowców był pijany, miał prawie promil alkoholu.