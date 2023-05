Dobre wieści na weekend. Prognoza pogody dla Warmii i Mazur

Warmia i Mazury. Prognoza pogody na weekend 20-21 maja

Analizując, jaka będzie pogoda w najbliższy weekend, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zwrócił uwagę, że na aurę w naszym kraju wpłynie układ wysokiego ciśnienia, lecz "w piątek i w sobotę przez centralną oraz południową Polskę przemieści się strefa wilgoci związana z frontem atmosferycznym". - W strefie frontu zwiększy się zachmurzenie oraz wystąpią opady deszczu, a lokalnie na południu kraju także burze - czytamy w komunikacie. Co z pogodą w weekend na Warmii i Mazurach? Na pewno będzie cieplej niż w ostatnich dniach. W dniach 20-21 maja na termometrach od 18°C do 22°C. Chmur będzie sporo, ale popadać może tylko w sobotę (20 maja) i to przelotnie. Słaby wiatr nie płynie znacząco na odczuwalną temperaturę.

Źródło: IMGW

Prognoza pogody na weekend 19-21.05⛅️⛈️Pogodę w weekend będzie kształtował układ wysokiego ciśnienia. W piątek i w sobotę w centralnej i południowej Polsce opady deszczu, na południu burze. Cieplej, w sobotę do 23 °C, w niedzielę 24°C.➡️https://t.co/Tnzrh8FyqT#IMGW pic.twitter.com/NvUIwxQkNs— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 19, 2023

