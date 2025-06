Alarm na Jeziorze Małszewskim. Trwają poszukiwania trzech nastolatków

Jak informuje KW PSP w Olsztynie, w środę (25 czerwca) około godz. 1:20 w nocy wpłynęło zgłoszenie, że prawdopodobnie doszło do zaginięcia trzech nastolatków na Jeziorze Małszewskim w powiecie szczycieńskim. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie dodaje, że o zaginięciu trzech kolegów zawiadomiła służby grupa nastolatków. Poszukiwane są trzy osoby: 17-latek i dwóch 18-latków. Grupa 11 osób w wieku od 15 do 19 lat przyjechała w to miejsce do wynajętego prywatnego domku letniskowego z terenu województwa łódzkiego. Przebywali tam od niedzieli (22 czerwca).

Do dalszych działań na wodzie i obszarze przywodnym przy linii brzegowej zaangażowane zostały dodatkowe patrole policyjne, policyjni poszukiwacze z psem tropiącym oraz dronem, a także dwie grupy nurków PSP oraz zespół z sonarem. W poszukiwaniach udział biorą Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, strażacy z Olsztyna, Szczytna, Węgorzewa oraz 3 zastępy OSP. Poszukiwania były prowadzone przez całą noc. Odnaleziono dwa kajaki i dwa wiosła. Służby nie udzielają więcej informacji, ponieważ sytuacja jest rozwojowa.

Co zrobić, aby bezpiecznie odpoczywać nad wodą?

Niebawem początek wakacji. Warmińsko-mazurskie jeziora będą - jak co roku - oblegane przez miejscową ludność oraz turystów. Policjanci apelują o rozsądek, ostrożność i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą.

Wybierając wypoczynek nad wodą, nie ignoruj zasady bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może prowadzić do tragedii. Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać w nadmiernej brawurze często połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania, niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi.

Pamiętając o powyższych zasadach nie zapominajmy o osobach wokół nas. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.

