Iława. Kruchy lód zarwał się pod dzieckiem. Dziadek wskoczył do lodowatej wody

Oficer prasowy straży pożarnej w Iławie Krzysztof Rutkowski powiedział w rozmowie PAP, że kilkuletnie dziecko pod opieką dziadka wybrało się na sanki na plażę miejską w Iławie. Plaża jest wzniesieniem opadającym aż do jeziora. - Dziecko za mocno się na sankach rozpędziło i wjechało aż na lód, a że lód jest bardzo cienki - załamał się pod ciężarem dziecka i dziecko wpadło do wody - powiedział strażak. Na pomoc wnuczkowi ruszył dziadek, który wskoczył do lodowatej wody wyciągnął malucha z wody. Dziadkowi i wnukowi natychmiast została udzielona pomoc. Liczyła się każda minuta, należało szybko rozgrzać poszkodowanych. Obaj wyziębieni trafili do szpitala, ale na szczęście ich życiu nic nie zagraża.

Chociaż na Warmii i Mazurach na termometrach jest kilka stopni mrozu, a jeziora zaczynają zamarzać, strażacy i ratownicy WOPR apelują, aby pod żadnym pozorem nie wchodzić na kruche lodowe tafle.