Horror na działkach. Młodzi mężczyźni oskarżeni o próbę zabójstwa. Wstrząsające szczegóły

Dwóch młodych mężczyzn oskarżonych o usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem na działkach w Barczewie.

Poszkodowany był bity łańcuchem, skakano po klatce piersiowej i próbowano podpalić twarz.

Trzeci oskarżony nie udzielił pomocy i zacierał ślady, co doprowadziło do postawienia mu dodatkowych zarzutów.

Olsztyńska prokuratura skierowała 29 października 2025 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko 19-letniemu Alanowi C. i 20-letniemu Dominikowi Z. Młodzi mężczyźni oskarżeni są o usiłowanie dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. - Tym samym aktem oskarżenia został objęty także Grzegorz S., oskarżony m.in. o nieudzielenie pomocy mężczyźnie, którego życie było zagrożone – wyjaśnia sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wszyscy oskarżeni są tymczasowo aresztowani.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia 2025 r. na terenie ogródków działkowych w Barczewie niedaleko Olsztyna. Według ustaleń prokuratora, w sierpniu br. w jednej z altanek mieszkał oskarżony Grzegorz S. Krytycznej nocy był w niej również pokrzywdzony oraz dwaj pozostali oskarżeni – Alan C. i Dominik Z. Wszyscy razem pili alkohol.

W pewnym momencie Alan C. i Dominik Z. stali się agresywni w stosunku do znacznie starszego od nich mężczyzny. Szczegóły są wstrząsające.

Alan C. miał zacząć bić pokrzywdzonego, skakać po jego klatce piersiowej, uderzać łańcuchem po ciele i podpalać jego twarz przy użyciu środka owadobójczego i zapalniczki. W zdarzeniu tym miał uczestniczyć również Dominik Z., który psikał środkiem na owady w twarz pokrzywdzonego, a także uderzył go ręką w twarz.

Ciosy zadane przez oskarżonych miały spowodować u pokrzywdzonego liczne obrażenia, które skutkowały ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.

W ocenie prokuratora, Alan C. i Dominik Z. dopuścili się przestępstwa usiłowania dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Gdyby nie udzielona w porę pomoc medyczna, mogłoby dojść do tragedii.

Zdaniem prokuratora, trzeci z oskarżonych – Grzegorz S. – był obecny w chwili zdarzenia, jednak nie zrobił nic, aby pomóc pokrzywdzonemu. Dopiero następnego dnia skontaktował się z właścicielką altanki i opowiedział jej, co wydarzyło się w nocy. Kobieta udała się na miejsce i zadzwoniła na numer alarmowy, dzięki czemu pokrzywdzony został przetransportowany do szpitala w Olsztynie.

Grzegorz S. po zdarzeniu posprzątał altankę, wynosząc na śmietnik przedmioty, na których znajdowały się dowody przestępstwa. W rezultacie został mu przedstawiony również zarzut utrudniania postępowania karnego poprzez zacieranie dowodów przestępstwa.

Oskarżeni przesłuchani w charakterze podejrzanych przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia, w których jednak umniejszali swoją rolę w tym zdarzeniu. Sąd Okręgowy w Olsztynie nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy w tej sprawie.

Źródło: Sąd Okręgowy w Olsztynie

