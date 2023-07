Jan Paweł II doczekał swoich "rycerzy". Będą "bronić wartości chrześcijańskich"

Kim są członkowie Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II? Jak czytamy na stronie internetowej grupy, jest to "formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który niejednokrotnie swoim życiem dawał świadectwo męskości i świętości, pokazując, że te dwie wartości można połączyć na większą chwałę Bożą!". Zakon tworzą mężczyźni.

Do czego dążą "rycerze" Jana Pawła II? Przede wszystkim - do świętości swoich członków. Ci mają bronić wartości chrześcijańskich, w tym rodziny i życia, tj. od poczęcia do naturalnej śmierci. Zakon chce też m.in. promować duchowość wśród mężczyzn, a także rozwijać patriotyzm i miłość do ojczyzny. "Rycerze" chcą też wspierać chrześcijan i - co zrozumiałe - promować nauczanie Jana Pawła II.

Sonda Jak oceniasz pontyfikat Jana Pawła II? Dobrze Źle