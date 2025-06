Kolejne miasto w Polsce chce być uzdrowiskiem. Zbudowano już tężnie za 4 mln zł!

Spis treści

Tężnie solankowe robią furorę. W Polsce jest ich coraz więcej

Tężnie solankowe to specjalne konstrukcje, w których wykorzystywana jest dobroczynna właściwość solanki, czyli wody mineralnej bogatej w mikroelementy, takie jak jod, brom, wapń, magnez, potas, żelazo i sód. W trakcie swojego działania tężnia rozpyla solankę, którą wdychają osoby znajdujące się w pobliżu. Mówi się, że oddychanie przy solance może być dobre dla zdrowia szczególnie dla osób chorujących na astmę oddechową. Dodatkowo tężnie solankowe mogą pomagać w regulacji ciśnienia krwi i poprawie krążenia, a niekiedy nawet w relaksacji przed snem. Nic więc dziwnego, że coraz więcej miejscowości w Polsce - nie tylko uzdrowiskowych - decyduje się na zbudowanie drewnianych konstrukcji.

Mazurska miejscowości uzdrowiskiem? Powstały już tężnie

Dokładnie 8 czerwca 2025 roku odbyło się oficjalne otwarcie tężni solankowej w miejscowości Orzysz na Mazurach. Drewnianą konstrukcję budowano od 2024 roku, a mieszkańcy nie mogli się doczekać końca robót. Obecnie zarówno lokalsi, jak i turyści mogą już korzystać z dobroczynnego działania solanki, która znajduje się w okolicach plaży miejskiej, przy ul. Leśnej (obok stadionu miejskiego) nad jeziorem Orzysz.

Orzysz nowym uzdrowiskiem? W mieście powstały już tężnie [ZDJĘCIA MIEJSCOWOŚCI]

Tężnie w Orzyszu przyciągają tłumy odwiedzających

Na oficjalnym otwarciu tężni solankowych zgromadziły się tłumy i - co ciekawe - duże zainteresowanie nadal się utrzymuje. Wielu odwiedzających bez wątpienia zachęca fakt, iż wizyta przy drewnianych konstrukcjach jest zupełnie darmowa, więc każdy w godzinach od 10 do 21 może przyjść i wypocząć na nowym skwerze. Na ten moment nowo powstała inwestycja to po prostu kolejne miejsce relaksu dla mieszkańców i turystów, lecz docelowo jest to także krok w kierunku rozwoju turystyki oraz aspektu uzdrowiskowego regionu.

