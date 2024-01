Konie utonęły w jeziorze. Pod zwierzętami załamał się lód

Co czytają olsztynianie? Jedna pisarka dominuje w statystykach

Romoty. Konie utonęły w jeziorze

W czwartek (11 stycznia) o godz. 10:05 do ełckich strażaków wpłynęło zgłoszenie o topiących się koniach w miejscowości Romoty. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło do załamania się tafli lodu pod końmi. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 3 zastępy OSP z Pisanicy, Borzym i Kalinowa, a także zastęp PSP z Ełku. Ustalono, że do wody wpadło 8 koni, pod którymi załamał się lód. Przed przybyciem straży pożarnej, dwa z nich samodzielnie wydostały się na powierzchnię. Dwa kolejne konie zostały ewakuowane przez strażaków, którzy wycięli w lodzie korytarz, a następnie pomogli zwierzętom wyjść na brzeg. Niestety, nie udało się uratować czterech koni, które jeszcze przed przybyciem Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej zniknęły pod wodą. W działaniach trwających ponad dwie godziny wzięło udział 19 strażaków z powiatu ełckiego.