Lekarka Anita wraz z synkiem zginęła w Egipcie. Wiadomo, co z ich pogrzebem

Tragiczna katastrofa drogowa w Egipcie pochłonęła życie polskiej lekarki i jej syna.

Rodzina zmarłych ogłosiła szczegóły pogrzebu, a śledztwo ma wyjaśnić okoliczności tej tragedii.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, podejrzewając naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu.

Jak czytamy w artykule na stronie tko.pl, rodzina lekarki poinformowała, że uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę (23 sierpnia) o godz. 9:30 Mszą Świętą w Parafii Świętego Jakuba (katedra przy ul. Staszica w Olsztynie). Ofiary wypadku w Egipcie spoczną na cmentarzu parafialnym w Klebarku Wielkim.

Przypomnijmy, że na początku sierpnia Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo ws. katastrofy w ruchu lądowym w Egipcie, w której zginęło dwoje Polaków - lekarka Anita i jej 7-letni syn Maciej. Zawiadomienie w tej sprawie złożył pełnomocnik rodziny pokrzywdzonych.

Śledztwo dotyczy podejrzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu, w postaci przekroczenia dopuszczalnej prędkości oraz niedostosowania prędkości i taktyki jazdy do panujących warunków drogowych. W konsekwencji doszło do sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, przez co zmarło dwoje Polaków i obywatel Egiptu. Ponadto miało dojść do narażenia życia i zdrowia innych osób, obywateli polskich będących pasażerami tego pojazdu.

29 lipca pokrzywdzeni wracali busem z wycieczki fakultatywnej wykupionej w biurze podróży. Pojazd kierowany był przez obywatela Egiptu. W busie znajdowali się uczestnicy wycieczki będący obywatelami Polski oraz jeden obywatel Egiptu.

- W momencie, gdy pojazd przemieszczał się w pobliżu miejscowości Marsa Alam, kierujący utracił panowanie nad prowadzonym pojazdem wypadając z drogi, a następnie wielokrotnie dachując - podała prokuratura. Olsztyńska prokuratura planuje wystąpienie do władz Egiptu z wnioskiem o realizację czynności procesowych w drodze międzynarodowej pomocy prawnej.

Źródło: "Twój Kurier Olsztyński"