Łotyszka wpadła z Afgańczykami! Przewoziła nielegalnych imigrantów

Policjanci z Olecka otrzymali zgłoszenie o pojeździe przewożącym osoby nielegalnie przebywające w Polsce.

Zatrzymano 39-letnią Łotyszkę i dwóch Afgańczyków bez dokumentów.

Zatrzymani zostali przekazani Straży Granicznej, a Łotyszce może grozić kara więzienia.

W niedzielę (16 listopada) około godz. 9 policjanci z Olecka otrzymali informacje od funkcjonariuszy Straży Granicznej o pojeździe, w którym miały być przewożone osoby nieleganie przebywające na terytorium Polski.

Policjanci drogówki natychmiast pojechali we wskazany rejon. - W trakcie patrolu w miejscowości Mieruniszki, już na terenie województwa podlaskiego, zauważyli i zatrzymali opisany samochód – informuje sierż. szt. Damian Rytwiński z Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

Za kierownicą toyoty była 39-letnia obywatelka Łotwy. Jej pasażerami byli dwaj Afgańczycy. Obaj nie mieli trzy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do pobytu na terenie Polski.

Wszyscy zostali zatrzymani i przekazani funkcjonariuszom Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w celu wykonania z nimi dalszych czynności w związku z m.in. podejrzeniem popełnienia przestępstwa umożliwienia nielegalnego pobytu.

Zgodnie z art. 264a kodeksu karnego, osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zatrzymanie to jest kolejnym przykładem skuteczności polskich służb w walce z przemytem ludzi. Policja i Straż Graniczna podkreślają, że współpraca między formacjami jest kluczowa w zwalczaniu tego typu przestępczości. Przypadek Łotyszki i Afgańczyków stanowi przestrogę dla wszystkich, którzy próbują zarabiać na ludzkim nieszczęściu i łamać prawo. Obywatele Afganistanu zostaną poddani dalszym procedurom, które prawdopodobnie zakończą się ich deportacją, natomiast obywatelka Łotwy stanie przed sądem. Sprawa ta z pewnością będzie monitorowana przez media, ze względu na jej wagę i potencjalne implikacje dla bezpieczeństwa granic.

Źródło: KPP w Olecku

