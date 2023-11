Zabili psa ze szczególnym okrucieństwem. Wśród zatrzymanych właściciel

W sobotę (11 listopada) policjanci dostali zgłoszenie z jednej z miejscowości w powiecie ełckim o podejrzeniu znęcania się nad psem. Interweniujący funkcjonariusze znaleźli w piwnicy w bloku przygniecionego fotelem psa. Zwierzę miało liczne obrażenia. Co gorsza, lekarz weterynarii uśpił psa, ponieważ obrażenia, jakie odniósł, nie dawały mu szans na przeżycie.

Policjanci zatrzymali w tej sprawie dwóch mężczyzn, którzy doprowadzili do tej sytuacji. To właściciela psa i jego znajomy. Obaj byli pijani w chwili zatrzymanie. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że mężczyźni wspólnie i w porozumieniu bili psa różnymi przedmiotami i kopali po całym ciele. Policjanci przedstawili im zarzuty zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Mężczyźni są zatrzymani, trwają dalsze czynności w tej sprawie.