Miesiąc temu odzyskał prawo jazdy. Był w takim stanie, że nie mógł wyjść z autobusu

Pijany kierowca w powiecie ełckim. 49-latek nie mógł ustać na nogach

Ogromną nieodpowiedzialnością wykazał się 49-letni kierowca autobusu, który w niedzielny wieczór (13 października), najprawdopodobniej kompletnie pijany, jechał jedną z dróg w powiecie ełckim (woj. warmińsko-mazurskie). Na zachowanie kierującego zwrócił uwagę inny kierowca, którego zmartwił niebezpieczny styl jazdy autobusu. Świadek zdarzenia postanowił działać i w dogodnym momencie zajechał drogę autobusowi, uniemożliwiając dalszą jazdę.

Okazało się, że kierowca jest w stanie upojenia alkoholowego. Był w takim stanie, że problem sprawiało mu nawet otwarcie drzwi. Co więcej, po wyjściu z autobusu nie mógł utrzymać równowagi i przewrócił się. To cud, że w takim stanie nie doprowadził do wypadku. Na szczęście, w autobusie kierowanym przez 49-latka nie było pasażerów.

Policjanci sprawdzili, czy kierowca autobusu był pod wpływem alkoholu podczas jazdy. Pobrali mężczyźnie krew, ponieważ 49-latek nie był w stanie wykonać badania alkomatem.

Co więcej, okazało się, że we wrześniu kierowca odzyskał prawo jazdy. Minęło ledwie kilka tygodni, a 49-latek znów pokazał, jak nieodpowiedzialnym jest kierowcą.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a także zakaz kierowania i konsekwencje finansowe.