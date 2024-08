Mieszkańcy Dywit muszą wybrać nowego wójta. Kiedy wybory? Zdecyduje Donald Tusk

Rajdowy mistrz świata miał wypadek w pobliżu Gołdapi. Sebastien Ogier trafił do szpitala

Daniel Zadworny nie żyje. Mieszkańcy gminy Dywity muszą wybrać nowego wójta

W niedzielę (18 sierpnia) gmina Dywity poinformowała o nagłej śmierci wójta Daniela Zadwornego. Miał 46 lat, a do tragedii doszło podczas urlopu, który spędzał poza Polską. Rzecznik prasowy gminy Dywity Jacek Niedzwiecki poinformował PAP, że w związku ze śmiercią wójta urlop przerwała jego zastępczyni, która będzie w najbliższym czasie kierowała pracami gminy.

Dyrektor olsztyńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Piotr Sarnacki poinformował PAP, że jego urząd czeka na przedstawienie mu aktu zgonu wójta, co pozwoli na formalne wygaszenie jego mandatu. - Następnie Prezes Rady Ministrów rozpisze kalendarz wyborczy dla tej gminy - powiedział Sarnacki i dodał, że szacunkowo można się spodziewać, że wybory w gminie Dywity odbędą się w listopadzie.

Sarnacki poinformował również, że to od premiera zależy, kto do czasu wyborów będzie kierował pracami urzędu gminy w Dywitach - może to być dotychczasowa zastępca wójta lub inna wskazana przez premiera osoba.

Kim był Daniel Zadworny?

Daniel Zadworny urodził się w 1978 r. Był samorządowcem, prawnikiem, urbanistą i rzeczoznawcą majątkowym. Wójtem gminy Dywity został w 2018 r. Wcześniej pracował m.in. w urzędzie marszałkowskim, a także jako sekretarz gminy i zastępca wójta. W ostatnich wyborach samorządowych w 2024 r., Daniel Zadworny startował z własnego komitetu wyborczego. Był jedynym kandydatem na stanowiska wójta gminy Dywity. W pierwszej turze zdobył 81,01 proc. głosów.