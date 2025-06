Mikołaj Kopernik ma swój dworzec w mieście wojewódzkim. Nie chodzi o Toruń!

Nowy dworzec z nowym patronem. Olsztyn stawia na Kopernika

Inicjatorem nadania imienia nowemu olsztyńskiemu dworcowi PKP był Radosław Król, wojewoda warmińsko-mazurski, a organizatorem kolejnego upamiętnienia postaci Mikołaja Kopernika była spółka Polskie Koleje Państwowe, która na co dzień zarządza tym obiektem. Podczas wydarzenia z udziałem ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, prezesa zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Alana Berouda oraz parlamentarzystów, samorządowców i przedstawicieli środowisk społecznych i kulturalnych odsłonięta została pamiątkowa tablica.

W Olsztynie mają Kopernika, w Rzymie - Jana Pawła II

PKP od 2019 r. nadaje wybranym dworcom kolejowym imiona wybitnych postać oraz bohaterów zbiorowych. Inicjatorami zgłaszającymi propozycje patronów są m.in. organizacje społeczne, osoby ze świata kultury, polityki, samorządowcy, popularyzatorzy historii lub sami kolejarze. Olsztyn Główny to 18. polski dworzec kolejowy z patronem. Lada dzień to grono powiększy się o dworzec Radom Główny. Patroni dworców kolejowych to nie tylko polski przypadek. Główny dworzec w Rzymie od prawie 20 lat nosi imię Jana Pawła II. Praski dworzec ma patrona w osobie Thomasa Woodrow Wilsona, byłego prezydenta USA.

Postaci Mikołaja Kopernika, powszechnie uznawanego za jednego z najwybitniejszych Polaków, nie trzeba szerzej przedstawiać, ale warto wspomnieć, że patron nowo wybudowanego dworca Olsztyn Główny nie jest przypadkowy – na Warmii, w tym w Olsztynie spędził 40 z 70 lat swojego życia. Z Kopernikiem – co zrozumiałe – kojarzy się przede wszystkim Zamek Kapituły Warmińskiej, ale o historii wielkiego astronoma przypominają także inne, liczne miejsca w regionie oraz w kraju, w tym Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Nowy Dworzec Główny w Olsztynie, który poza tym, że służy obsłudze podróżnych, jest też symboliczną bramą do miasta, to godne miejsce upamiętnienia samej postaci i jej związków z regionem

– mówił podczas uroczystości Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A.

Mieszkańcy Olsztyna od lata czekali na nowy dworzec kolejowy

Nowy Dworzec Olsztyn Główny - jak podaje PKP - kosztował 97 milionów złotych, a inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Dzięki realizacji inwestycji Polskich Kolei Państwowych i PKP Polskich Linii Kolejowych w tym samym czasie zmieniło się oblicze zarówno dworca kolejowego, jak i całej stacji. Nowy dworzec i zmodernizowana stacja tworzą dziś największy węzeł kolejowy w regionie. To również największa i najważniejsza inwestycja kolejowa ostatnich lat w woj. warmińsko-mazurskim.

