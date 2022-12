Mróz w weekend na Warmii i Mazurach. Nawet -19 stopni. Ostrzeżenie IMGW

IMGW ostrzega przed mrozem na Warmii i Mazurach

To będą bardzo zimne dni na Warmii i Mazurach. Tęgie mrozy pozostaną w naszym regionie przynajmniej przez kilka dni. Będzie tak zimno, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał żółty alert meteo I stopnia przed silnym mrozem dla całego woj. warmińsko-mazurskiego. - Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami do -19°C. Temperatura maksymalna w dzień od -8°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 20 km/h - czytamy w komunikacie IMGW. Żółty alert meteo I stopnia obowiązuje od czwartku (15 grudnia) i godz. 21 do niedzieli (19 grudnia) i godz. 12. Prawdopodobieństwo tęgich mrozów na Warmii i Mazurach eksperci z IMGW oceniają na 85 proc.

W najbliższych godzinach warto więc zostać w domu, jeśli nie mamy pilnej potrzeby wyjścia na zewnątrz. Warto też pamiętać o tym, że przy tak niskiej temperaturze, komunikacja miejska może mieć problem z płynnym funkcjonowaniem. Warunki na drogach regionu mogą być trudne, a samochody należy odpowiednio przygotować, zanim ruszymy w trasę.

