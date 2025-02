Nie ma końca procesu Pawła K. Adwokat zszokował słowami o "trumnach na kołach"

W wypadku zginęły dwie kobiety

Nadal trwa proces łódzkiego adwokata Pawła K., oskarżonego o spowodowanie wypadku drogowego niedaleko Olsztyna. Zginęły w nim dwie kobiety. We wtorek (18 lutego) olsztyński sąd zdecydował o zasięgnięciu jeszcze jednej, prawdopodobnie ostatniej opinii biegłego. Proces ws. wypadku, do którego doszło we wrześniu 2021 roku być może zakończy się w połowie marca.