Niebezpieczny poranek na drogach. Karambol, czołówka i poszkodowani. Kierowcy stoją w korkach

Czołowe zderzenie na DK51. Trzy osoby poszkodowane

W poniedziałek (27 października) rano na trasie Lidzbark Warmiński – Kraszewo doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Poszkodowane zostały trzy osoby, które są pod opieką ratowników medycznych będących na miejscu zdarzenia.

Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy, jadący DK 51. Ruch, z wyjątkiem pojazdów ciężarowych, odbywa się przez miejscowość Nowosady. Pojazdy ciężarowe jadące w kierunku Lidzbarka Warmińskiego w Dobrym Mieście kierowane są w kierunku Ornety.

Jak informuje asp. Andrzej Jurkun, osobowy ford zderzył się z peugeotem. Trzy osoby trafiły do szpitala. Policjant zaapelował o wzmożoną czujność i ostrożność na drodze. – Przypominamy, opady deszczu powodują, że nawierzchnia w wielu miejscach jest śliska. Maleje przyczepność pojazdu, a tym samym znacznie wydłuża się jego droga hamowania. W takiej sytuacji należy bezwzględnie dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. W takich warunkach prędkość dozwolona nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną – mówi policjant z zespołu prasowego KWP w Olsztynie.

Karambol na DK16 zablokował drogę

Z kolei na krajowej „szesnastce” w Baranowie (powiat mrągowski) droga jest zablokowana po tym, jak doszło do zderzenia czterech pojazdów. O szczegółach zdarzenia informuje podkom. Paulina Karo z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.

Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia ustalili, że 43-letni kierowca renault nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadącego z naprzeciwka hyundaia, kierowanego przez 22-latka. Z mężczyzną jechał 7-letni chłopiec. Następnie bus, jadący za renault, uderzył w jego tył. Volkswagenem jechało 8 osób. Do szpitala trafił kierowca oraz pasażer renault oraz 7-letni chłopiec. Ich życiu nie zagraża bezpieczeństwo.

Warto zachować ostrożność na drodze, szczególnie, że pogoda w poniedziałek (27 października) rano jest trudna do jazdy. Jest ciemno, pada deszcz, drogi są śliskie, a w dodatku wieje silny wiatr. Taka aura wymaga od kierowców wzmożonej koncentracji i dostosowania prędkości do panujących warunków.

Źródło: KPP Lidzbark Warmiński / KPP Mrągowo

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

