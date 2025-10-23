Zima (nie) zaskoczy drogowców? Sprzęt, piasek i sól czekają na mróz i śnieg w Olsztynie

Olsztyńscy drogowcy szykują się na nadejście zimy 2025/2026, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach.

Zgromadzono już tony soli i piasku, a także przygotowano specjalistyczny sprzęt do walki ze śniegiem i lodem.

Jakie wyzwania czekają służby miejskie w Olsztynie i czy są gotowi na każdą pogodę?

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu twierdzi, że jest już przygotowany do zbliżającej się zimy 2025/2026. Olsztyński magistrat wylicza, że „w magazynach zgromadzono już około 900 ton soli drogowej, 350 ton mieszanki soli z piaskiem oraz 400 ton piasku”. Jeszcze w październiku do Olsztyna ma dotrzeć kolejne 500 ton soli. Materiały mają być uzupełniane na bieżąco, w razie potrzeby, aby „zima nie zaskoczyła drogowców”, a lokalne drogi utrzymane były w dobrym stanie.

Pracy będzie sporo. W nadchodzącym sezonie zimowym miejskie służby zajmą się utrzymaniem ponad 351 kilometrów jezdni, setek tysięcy metrów chodników oraz blisko pół tysiąca przejść dla pieszych. To ogromna przestrzeń, która wymaga stałej troski i gotowości do działania przez całą dobę.

- mówi Michał Koronowski, rzecznik Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Aby dbać o komfort kierowców i pieszych zimą, potrzebne są nie tylko materiały, ale i sprzęt. W razie potrzeby na ulice Olsztyna wyjadą piaskarki nowej generacji, ciężarówki z pługami, ciągniki z rozsypywaczami i inne pojazdy przygotowane do walki ze śniegiem i lodem.

Olsztyńscy urzędnicy zwracają uwagę, że każda ulica ma swoją kategorię utrzymania. - Te o najwyższym natężeniu ruchu będą posypywane samą solą, drogi drugorzędne mieszanką soli z piaskiem, a najmniejsze ulice i ciągi piesze – samym piaskiem – tłumaczą urzędnicy.

Miniona zima dla olsztyńskich drogowców trwała od połowy listopada do początku kwietnia. W tym czasie zużyto prawie trzy tysiące ton materiałów drogowych.

Źródło: olsztyn.eu