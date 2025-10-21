Remonty w Olsztynie. Te ulice zmienią się nie do poznania w 2026 roku. Zobacz listę

W Olsztynie dobiegają końca remonty ulic zaplanowane na 2025 rok, co poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo.

Urzędnicy zapowiadają kontynuację prac wiosną 2026 roku oraz rozpoczęcie nowych inwestycji.

Zastanawiasz się, które ulice Olsztyna zostaną wyremontowane w przyszłym roku? Sprawdź pełną listę.

- W tym sezonie udało się zrealizować wiele zadań, które poprawiły komfort jazdy i bezpieczeństwo na naszych ulicach – chwalą się urzędnicy, ale zaznaczają, że „część robót wciąż trwa”. Nie potrwa to jednak zbyt długo. Niektóre ekipy budowlane mają przed sobą ostatnie tygodnie pracy. Wszystko ze względu na zbliżają się zimę. Gdy nawierzchnia nie będzie nadawać się do kontynuowania prac, robotnicy znikną z olsztyńskich ulic.

Do pracy wrócą wiosną 2026 roku. Będą kończyć to, co zaczęli przed nadejściem zimy. Olsztyński magistrat zapowiada też kolejne, jeszcze nie rozpoczęte remonty. Ratusz zdradza, które ulice mają szanse na to, aby doczekać się remontu w przyszłym roku. Chodzi o ulice:

Wilczyńskiego od Biedronki do ronda na osiedlu Generałów.

Kutrzeby.

Dworcową na odcinku Żołnierska Pstrowskiego.

Mickiewicza od Głowackiego do Partyzantów.

Iwaszkiewicza od salonu Toyoty do Gałczyńskiego.

Jarocką na całej długości.

Kromera

- To oczywiście nie wszystkie ulice, które czekają na modernizację, ale solidna podstawa do dalszych działań – zapewniają urzędnicy. W najbliższych miesiącach zespół ds. planowania inwestycji zajmie się opracowywaniem szczegółów i harmonogramem prac.

- Nowe nawierzchnie, bezpieczniejsze przejścia i wygodniejsze chodniki to inwestycje, które realnie wpływają na jakość życia w mieście – wyjaśnia olsztyński magistrat. Urzędnicy zdają sobie sprawę z utrudnień spowodowanych remontami, ale dodają, że efekty prac zostaną z mieszkańcami na latach.

Źródło: Urząd Miasta Olsztyna

