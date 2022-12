Nikodem C. skatował Oliwię w jej urodziny. Sąd zdecydował o jego przyszłości

Koszmar po "osiemnastce. Nikodem bił i dusił Oliwię

14 listopada 2021 r. na terenie jednej z posesji w Szczytnie, Nikodem C. brutalnie zaatakował swoją dziewczynę Oliwię M. Wcześniej para bawiła się na imprezie z okazji "osiemnastki" Oliwii w jednej z restauracji. Już podczas imprezy Nikodem C. miał pchnąć na stół jednego z kolegów Oliwii i uderzyć go w głowę. Nikodemowi miało nie podobać się, że Kacper S. objął jego dziewczynę.

Oliwia i Nikodem wyszli z imprezy i pojechali taksówką do domu dziewczyny. Nikodem C. miał dziewczynę powalić na ziemię, a następnie dusić ją rękoma, a także wielokrotnie kopać i okładać pięściami po głowie. Oliwia straciła przytomność, ale nawet mimo to Nikodem nie przerwał furiackiego ataku. W budynku byli domownicy, jednak na nieszczęście Oliwii nikt nie zauważył dramatu nastolatki.

Nikodem C. siedzi w areszcie. Obrona chciała, by wyszedł na wolność

Sąd Okręgowy w Olsztynie na rozprawie w dniu 2 grudnia 2022 r. przychylił się do wniosku obrońcy oskarżonego i wydał postanowienie o uchyleniu stosowanego wobec Nikodema C. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Warunkiem było poręczenie majątkowe w kwocie 150 tysięcy złotych, złożone w terminie siedmiu dni.

- Tym samym postanowieniem Sąd zastosował wobec oskarżonego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz zakazu opuszczania kraju - mówi Adam Barczak z Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Nikodem C. pozostanie w areszcie. Odpowiada za próbę zabójstwa

Postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec Nikodema C. zostało zaskarżone przez prokuratora oraz pełnomocników oskarżycieli posiłkowych. W czwartek (22 grudnia) Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpoznał złożone zażalenia i uznał je za zasadne. Oznacza to, że Nikodem C. pozostanie w areszcie. Postanowienie w tej sprawie jest prawomocne.

Oliwia walczy o powrót do zdrowia po koszmarze

Oliwia straciła siedem zębów, doznała wielu złamań twarzoczaszki, miała urazy na rękach i korpusie. O powrót do pełni zdrowia walczy do dzisiaj, choć od pamiętnej imprezy minął ponad rok. Młoda dziewczyna przeszła już szereg zabiegów medycznych celem rekonstrukcji twarzy. Wkrótce czekają ją kolejne. - Pięciu chłopaków nie mogło go opanować - wspomina zachowanie Nikodema dziewczyna. Kiedy mówiła o samym ataku, rzewnie płakała. - Pamiętam, że zaczął mnie dusić, pamiętam, że leżałam na trawie, a on mnie dusił, reszty zdarzenia nie pamiętam - wspominała Oliwia. - Myślę, że on chciał mnie zabić. Bardzo się obawiam tego, że może mi zrobić krzywdę - stwierdziła dziewczyna i przyznaje, że chciałaby zapomnieć o koszmarze sprzed roku, ale na razie "jest to jej codzienność".

Nikodem skatował Oliwię w urodziny. Zobacz zdjęcia

