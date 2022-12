Ocalił sąsiada z pożaru. 80-latek nie był w stanie wyjść z płonącego domu

Pożar we wsi Kozłowo. 54-latek uratował 80-letniego sąsiada

Jak informuje mrągowska policja, 54-latek ze wsi Kozłowo w gminie Sorkwity zauważył dym wydobywający się z domu znajdującego się po sąsiedzku. - Natychmiast pobiegł zobaczyć, co się stało. Gdy zajrzał przez okno w kuchni zauważył płomienie i zadzwonił po służby ratunkowe. Podczas rozmowy z dyspozytorem usłyszał głos mężczyzny, który wołał ratunku - poinformowała mł. asp. Paulina Karo z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. Pomimo dużego zadymienia, 54-latek wszedł do budynku. Odnalazł tam 80-letniego właściciela domu, który stał oparty o ścianę w korytarzu i nie był w stanie sam opuścić pomieszczenia. 54-latek wyprowadził go zewnątrz. Po chwili przyjechały służby ratunkowe. Strażacy ugasili pożar, a ratownicy medyczni zabrali 80-latka do szpitala na obserwację. - Gdyby nie czujność sąsiada, to zdarzenie mogło skończyć się tragicznie. Na szczęście, dzięki jego szybkiej i zdecydowanej reakcji 80-latek nie doznał żadnych obrażeń - przekazała mł. asp. Karo.

