Odkryj „Wawel Północy”. Gotycka perła na Warmii, w której gościli Kopernik i Krasicki

Zamek Biskupi w Lidzbarku Warmińskim – gotycka perła architektury obronnej

Zamek biskupi w Lidzbarku Warmińskim to zamek z XIV wieku, należący do najcenniejszych i najlepiej zachowanych zabytków obronnej architektury gotyckiej w Polsce. W 1953 r. został wpisany do rejestru zabytków, a w roku 2018 został uznany za pomnik historii. Zamek budowano przez ponad pół wieku, w latach 1350–1401. Prace budowlane rozpoczęto rok po przeniesieniu do Lidzbarka Warmińskiego siedziby biskupów warmińskich z Ornety.

Wybudowany w widłach rzek Łyny i Symsarny zamek w Lidzbarku Warmiński chroniony był dodatkowo murami obwodowymi i fosami od południa i wschodu (wschodnia fosa równoległa do Symsarny). W części południowej i północnej zamku zlokalizowano przedzamcza, które wraz z zamkiem otaczały potężne mury obronne.

"Wawel Północy" i jego niezwykła historia

Dziedziniec lidzbarskiego zamku ze względu na krużganki przypomina dziedziniec Królewskiego Zamku na Wawelu. Z tego powodu budowla nazywana jest „Wawelem Północy”. Z dziedzińca przechodzi się po kamiennych schodach (z początków XVII wieku) na główną kondygnację, gdzie znajdują się pomieszczenia reprezentacyjne.

W XIX wieku przyszłość lidzbarskiego zamku stanęła pod znakiem zapytania. W 1838 r. nadprezydent Prus Wschodnich, Heinrich Theodor von Schön, stwierdził, że „zamek jest zbędnym, zaprzepaszczonym, starym budynkiem, zasługującym na sprzedaż albo na rozbiórkę”. Na szczęście w drugiej połowie XIX stulecia konserwator królewski Ferdinand von Quast przeprowadził jego restaurację.

Mikołaj Kopernik i Ignacy Krasicki – wybitni goście zamku w Lidzbarku Warmińskim

W lidzbarskim zamku przebywało wiele wybitnych postaci, m.in. Mikołaj Kopernik i Ignacy Krasicki. Wybitny astronom w 1507 r. został na stałe skierowany do Lidzbarka Warmińskiego, by wspierać swojego wuja biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode.

Z kolei Ignacy Krasicki biskupem warmińskim był w latach 1767–1795. Dzięki niemu w lidzbarskim zamku rozbudowano wielki refektarz. Pomieszczenie powiększone zostało przez wyburzenie ściany oddzielającej wielki refektarz (pierwotnie pięcioprzęsłowy) od Izby Sybilli.

Źródło: własne / Wikipedia

Warmia czy Mazury? Gdzie leżą te miejscowości? Quiz Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Olsztyn leży na... Warmii Mazurach Następne pytanie