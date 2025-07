Warmia i Mazury nie tylko latem. Już wkrótce rusza bon turystyczny. Kto może z niego skorzystać?

Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny to program zainicjowany przez samorząd województwa. Wdraża go Regionalna Organizacja Turystyczna, po konsultacjach z branżą hotelową. Jak zapowiada Urząd Marszałkowski, "bon turystyczny na wspomóc branżę turystyczną i wydłużyć sezon w regionie poza lato". Pilotażowy program zaplanowano od września do grudnia 2025 r. Będą mogli z niego skorzystać dorośli mieszkańcy Polski.

