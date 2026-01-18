Orneta: Wybuch gazu w domu wielorodzinnym. 45-latek nie żyje, pięć osób ewakuowanych

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
PAP
PAP
2026-01-18 12:19

W domu wielorodzinnym w Ornecie (pow. lidzbarski) doszło do wybuchu gazu. Jedna osoba zginęła. To 45-letni mężczyzna. Kolejnych pięć osób ewakuowano. Przyczyny i okoliczności badają śledczy pod nadzorem prokuratora.

Straż pożarna

i

Autor: PW/archiwum
Super Express Google News
  • Wybuch gazu w parterowym budynku mieszkalnym w Ornecie.
  • W zdarzeniu zginął 45-letni mężczyzna.
  • Pięć osób ewakuowano, a nadzór budowlany oceni stan budynku. Dowiedz się więcej o tragedii.

Orneta. Wybuch gazu w domu wielorodzinnym

Jak poinformował PAP sierż. sztab Tomasz Bielikowicz z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim, funkcjonariuszy o wybuchu zawiadomiono w niedzielę (18 stycznia) o godz. 8. - Do wybuchu prawdopodobnie butli z gazem doszło w budynku parterowym, wielorodzinnym przy ulicy Zarzecznej - przekazał policjant. - Zginął 45-letni mężczyzna, który mieszkał sam - dodał.

Polecany artykuł:

Ciężarówka wioząca świnie runęła na śnieg. Poważne utrudnienia na drodze krajow…

Pięć osób ewakuowano. Na miejscu pracują śledczy

Z przylegających do lokalu, w którym doszło do wybuchu, mieszkań ewakuowano pięć osób. Cztery z nich znalazły tymczasowe miejsce zamieszkania, a jedna przeniosła się do własnego mieszkania.

Jak przekazała lidzbarska policja, prokurator i zespół dochodzeniowo-śledczy z technikiem przeprowadzają czynności na miejscu tragedii. O zdarzeniu powiadomiono również nadzór budowlany, który oceni, czy budynek, w którym doszło do wybuchu nadaje się do dalszego zamieszkania.

Miejsce, gdzie doszło do wybuchu, oddalone jest od centrum i znajduje się za rzeką Drwęca Warmińska.

Polecany artykuł:

Zimne klasy i brak dojazdu. Szkoły odwołują zajęcia przez fatalną pogodę
Wybuch gazu zdemolował blok na Ochocie. Z mieszkań wyleciały szyby, odłamki uszkodziły samochody. To cud, że nikt nie zginął!
Jedlina-Zdrój. Wybuch gazu w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym. Dwie osoby poparzone [ZDJĘCIA].
5 zdjęć
Sonda
Musiałaś/eś się kiedykowiek ewakuować z powodu pożaru?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYBUCH GAZU
MĘŻCZYZNA NIE ŻYJE
LIDZBARK WARMIŃSKI