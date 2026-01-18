- Wybuch gazu w parterowym budynku mieszkalnym w Ornecie.
- W zdarzeniu zginął 45-letni mężczyzna.
- Pięć osób ewakuowano, a nadzór budowlany oceni stan budynku. Dowiedz się więcej o tragedii.
Orneta. Wybuch gazu w domu wielorodzinnym
Jak poinformował PAP sierż. sztab Tomasz Bielikowicz z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim, funkcjonariuszy o wybuchu zawiadomiono w niedzielę (18 stycznia) o godz. 8. - Do wybuchu prawdopodobnie butli z gazem doszło w budynku parterowym, wielorodzinnym przy ulicy Zarzecznej - przekazał policjant. - Zginął 45-letni mężczyzna, który mieszkał sam - dodał.
Pięć osób ewakuowano. Na miejscu pracują śledczy
Z przylegających do lokalu, w którym doszło do wybuchu, mieszkań ewakuowano pięć osób. Cztery z nich znalazły tymczasowe miejsce zamieszkania, a jedna przeniosła się do własnego mieszkania.
Jak przekazała lidzbarska policja, prokurator i zespół dochodzeniowo-śledczy z technikiem przeprowadzają czynności na miejscu tragedii. O zdarzeniu powiadomiono również nadzór budowlany, który oceni, czy budynek, w którym doszło do wybuchu nadaje się do dalszego zamieszkania.
Miejsce, gdzie doszło do wybuchu, oddalone jest od centrum i znajduje się za rzeką Drwęca Warmińska.
Polecany artykuł: