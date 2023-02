Krew była wszędzie

Pani Ania płacze za ukochanym przyjacielem. Cygan nie miał szans w starciu z tą krwiożerczą watahą. Zdjęcia przerażają

kic | sch 8:47

- To był najukochańszy piesek mojej wnuczki, ona nawet na nim jeździła - opowiada pani Anna. "Cygan" został zmasakrowany przez wilki. Pies był bez szans w starciu z krwiożerczą watahą. - Została tylko obroża, cały był rozszarpany i nadjedzony - wspomina 80-latka i dodaje, że wilki i ich niebezpiecznie bliskie sąsiedztwo to coraz większy problem mieszkańców Warmii i Mazur. - Widzieliśmy wilki w oddali, obserwują ludzi aż w końcu kogoś zaatakują - mówi pani Anna. Mieszkańcy żyją w strachu. Na razie ofiarami padają inne zwierzęta. Do czasu?