Pijany kierowca zabił pieszego na chodniku. Kluczowa decyzja sądu

Piecki. Śmiertelne potrącenie pieszego

Według prokuratury nietrzeźwy 31-letni kierowca osobowego volvo podczas wyprzedzania innego pojazdu zjechał na chodnik i potrącił 30-letniego pieszego, który zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Ofiara wypadku to cudzoziemiec.

Śledczy ustalili, że kierowca Daniel J. nie zachował szczególnej ostrożności, zbliżając się z nadmierną prędkością do skrzyżowania. Następnie w miejscu niedozwolonym, bezpośrednio przed skrzyżowaniem, zaczął wyprzedzać jadącą przed nim ciężarówkę.

Po wyprzedzeniu ciężarówki Daniel J. stracił panowanie nad autem i uderzył w krawężnik po prawej stronie jezdni. Następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu i chodnik, gdzie uderzył w pieszego. Potem kierowca wjechał jeszcze w ogrodzenie i słup linii elektrycznej, zatrzymując się na prywatnej posesji.

Prawie półtora promila, kierowca przyznał się do zarzutu

Prokuratura podała, że kierowca w chwili zdarzenia był "w stanie znacznej nietrzeźwości" (1,44 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu). - Podejrzany przyznał się do przedstawionego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia – poinformował prok. Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

W środę (14 maja) mrągowski sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec Daniela J. tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Uznał, że zebrany materiał dowodowy znacznie uprawdopodabnia popełnienie przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa. W ocenie sądu istnieje obawa, że Daniel J. – pozostając na wolności – mógłby nakłaniać inne osoby do składania fałszywych zeznań, co utrudniłoby śledztwo. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości grozi kara powyżej pięciu lat więzienia.

