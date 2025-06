PILNE. Tragiczny finał poszukiwań! Trzy ciała znalezione w jeziorze Małszewskim

Wstrząsające doniesienia w sprawie nastolatków zaginionych na jeziorze Małszewskim. Policja informuje, że znaleziono trzy ciała

Tragiczne doniesienia w sprawie poszukiwań trzech nastoletnich chłopców na jeziorze Małszewskim! Niestety, wszystko wskazuje na to, że spełnił się najczarniejszy scenariusz. Po wielogodzinnych poszukiwaniach trzech nastolatków zaginionych na jeziorze Małczewskim policjanci biorący udział w akcji przekazali, że w miejscu wskazanym przez sonar odnaleziono ciała trzech młodych mężczyzn. "Po wskazaniu sonaru zostały wytypowane trzy miejsca, gdzie ewentualnie mogły się znajdować jakieś osoby zaginione. Wydobyliśmy ciała trzech młodych mężczyzn" - mówi Radiu ESKA Grzegorz Różański z warmińsko-mazurskiej straży pożarnej. Nie jest jeszcze stuprocentowo pewne, czy to poszukiwani 17-latek i 18-latkowie, jednak niestety wiele na to wskazuje.

17-latek i dwóch 18-latków wypłynęli na wodę kajakami i nie wrócili do wynajmowanego wraz ze znajomymi domku letniskowego

Nastolatkowie zaginęli w nocy z 24 na 25 czerwca na jeziorze Małszewskim w powiecie szczycieńskim w gminie Jedwabno. 17-latek i dwóch 18-latków wypłynęli na wodę kajakami i nie wrócili do wynajmowanego wraz ze znajomymi domku letniskowego w Małszewie. W sumie przebywało tam jedenaście osób w wieku od 15 do 18 lat, wszyscy przyjechali z województwa łódzkiego. Zaginięcie zgłosili służbom ratowniczym koledzy zaginionych. Do akcji wkroczyli wtedy policjanci, a także straż rybacka, straż pożarna, nurkowie i pies tropiący. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie w oficjalnym komunikacie podała, że "w trakcie działań na wodzie odnalezione zostały dwa puste kajaki oraz wiosło". Policjanci ujawnili Wirtualnej Polsce, że zaginieni mogli być pod wpływem alkoholu. St. sierż. Agata Stefaniak z policji w Szczytnie potwierdziła w rozmowie z dziennikarzami WP, że "cała grupa była pijana", mając na myśli grupę nastolatków, która zgłosiła służbom ratowniczym zaginięcie znajomych. "Osoby, których poszukujemy prawdopodobnie też były pod wpływem alkoholu" – dodała Stefaniak.