Poszukiwania trzech osób na jeziorze Małszewskim! Nastolatkowie byli pijani?

Wirtualna Polska: grupa zgłaszająca zaginięcie trzech osób na jeziorze Małszewskim była pijana. Zaginieni też zapewne byli pod wpływem alkoholu

Trwają intensywne poszukiwania trzech nastolatków, którzy zaginęli w nocy, najprawdopodobniej na jeziorze Małszewskim w powiecie szczycieńskim w gminie Jedwabno. 17-latek i dwóch 18-latków w nocy wypłynęli na wodę kajakami i nie wrócili do wynajmowanego wraz ze znajomymi domku letniskowego w Małszewie. W sumie przebywało tam jedenaście osób w wieku od 15 do 18 lat, wszyscy przyjechali z województwa łódzkiego. Zaginięcie zgłosili służbom ratowniczym koledzy zaginionych. Do akcji wkroczyli wtedy policjanci, a także straż rybacka, straż pożarna, nurkowie i pies tropiący. Niestety, jak dotąd nie udało się wpaść na ślad zaginionych nastolatków. Niepokoić może fakt, że znaleziono dwa kajaki i dwa wiosła. Nie jest jednak pewne, czy chłopcy zostawili je sami i gdzieś poszli, czy może niestety utonęli. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie w oficjalnym komunikacie podała, że "w trakcie działań na wodzie odnalezione zostały dwa puste kajaki oraz wiosło".

"Osoby, których poszukujemy prawdopodobnie też były pod wpływem alkoholu"

Poszukiwania trwają. Tymczasem policjanci ujawnili Wirtualnej Polsce, że zaginieni mogli być pod wpływem alkoholu. St. sierż. Agata Stefaniak z policji w Szczytnie potwierdziła w rozmowie z dziennikarzami WP, że "cała grupa była pijana", mając na myśli grupę nastolatków, która zgłosiła służbom ratowniczym zaginięcie znajomych. "Osoby, których poszukujemy prawdopodobnie też były pod wpływem alkoholu" – dodała Stefaniak. Na miejsce wezwano rodziców tych spośród grupy, którzy są nieletni. Osoby te zostaną niebawem przesłuchane. Pozostaje mieć nadzieję, ze historia ta zakończy się szczęśliwie i zaginieni nastolatkowie zostaną odnalezieni cali i zdrowi mimo tych wszystkich niepokojących doniesień.

