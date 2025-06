Piraci, jachty i tańce do świtu! Ostróda oszalała na Dniach Morza! Tak się bawią Mazury!

Ostródy są ciekawi nawet w Tajlandii. Mieszkańcy: Takiej imprezy nie było od lat

Na bulwarze dało się usłyszeć rozmowy w wielu językach – do Ostródy zawitali nawet turyści z Kolumbii i Tajlandii, zaintrygowani unikalnym charakterem tego miejsca. To najlepszy dowód na to, że Ostróda zdobywa serca nie tylko Polaków.

Impreza rozpoczęła się od kolorowej parady jachtów – na wodzie unosiły się dekorowane łodzie, a z mola płynęła muzyka i śmiech. Na scenach plenerowych rozbrzmiewały szanty, folk i DJ-sety. Zamiast klasycznych fajerwerków – pokaz bezhukowych, przyjaznych zwierzętom iluminacji świetlnych. A potem? Tłum ruszył do tańca. Na molo, bulwarze, łodziach i pod sceną – Ostróda się bawiła, jakby jutra miało nie być.

– Takiej imprezy nie widzieliśmy tu od lat – przyznają zgodnie uczestnicy. Kostiumy, światła, klimat – wszystko na najwyższym poziomie. Kto nie był, niech żałuje.

Dlaczego Ostróda świętuje Dni Morza?

Może to zaskoczyć, ale Ostróda od dekad jest morska z krwi i kości – choć bez dostępu do morza. Jak to możliwe? – Nasze miasto jest połączone Kanałem Elbląskim z Zatoką Gdańską przez port w Elblągu – mówi z dumą burmistrz Rafał Dąbrowski. – Dlatego świętujemy, bo Ostróda to Mazury na pełnych żaglach!

Ostróda – miasto, które się podniosło

W marcu 1945 roku Ostróda została spalona niemal w 90 proc. Dziś? To nowoczesna wizytówka Mazur, tętniąca życiem, kulturą i turystyką. Letnie wydarzenia, takie jak Dni Morza, co roku przyciągają tysiące ludzi. Przepiękne plenery, jeziora, zabytki i ogrom wydarzeń sprawiają, że Ostróda nie jest tylko przystankiem – jest celem.

Wakacje? Tylko w Ostródzie

– Zapraszamy przez całe lato! – zachęca burmistrz. – Mamy koncerty, imprezy dla dzieci, rejsy po jeziorze i coś, czego brakuje tylko czasem – pogodę. Ale resztę gwarantujemy.

Dni Morza były dopiero rozgrzewką. W Ostródzie lato dopiero się zaczęło. Jeśli szukasz miejsca, gdzie sielanka spotyka się z dobrą zabawą, a wieczory nad jeziorem mają smak przygody i wolności, Ostróda czeka – z otwartymi ramionami, ciepłym klimatem i mocą atrakcji.

