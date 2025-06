W Olsztynie będą bić Rekord Guinnessa! Wiemy, kiedy i gdzie to się stanie!

Olsztyn stolicą puzzli! Czy w hali Urania pobiją rekord Guinnessa?

W sierpniu 2025 roku w olsztyńskiej Hali Urania odbędą się Oficjalne Mistrzostwa Polski w Układaniu Puzzli. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, to w końcu jedna z wielu imprez organizowanych na tym obiekcie, odkąd pod koniec 2023 r. został oddany do użytku po remoncie. 10 sierpnia 2025 r., w drugim dniu mistrzostw, Olsztyn będzie miał szansę trafić do Księgi rekordów Guinnessa.

Tego dnia podjęta ma być próba pobicia rekordu Guinnessa w ułożeniu największego słowa z puzzli. - To prawdziwa uczta dla puzzlomaniaków i wszystkich, którzy chcą być świadkami czegoś naprawdę wielkiego! - czytamy we wpisie pracowników hali Urania w mediach społecznościowych. Świadkiem historycznego wydarzenia można być nie tylko przy okazji układania puzzli, ale również śledzenia wielkiej próby. Wkrótce na stronie Trefla mają ruszyć zapisy na to wydarzenie.

Księga rekordów Guinnessa - co to jest?

Księga rekordów Guinnessa (ang. Guinness World Records) – informator wydawany corocznie przez przedsiębiorstwo Guinness, zawierający udokumentowane rekordy świata, zarówno naturalne, jak i osiągnięte przez ludzi.

Księga miała początkowo bawić sensacyjno-humorystycznymi informacjami bywalców piwiarni, z czasem stała się prestiżową publikacją w świecie. Odnotowuje rekordowe osiągnięcia w różnych dziedzinach, ważnych i błahych.

Tytuł księgi wywodzi się od irlandzkiej rodziny Guinness, piwowarów, właścicieli browaru w Dublinie w XIX wieku. Dziś Guinness PLC z siedzibą główną w Londynie ma swoje oddziały w 120 krajach.

Historia księgi rekordów Guinnessa

4 maja 1951 roku sir Hugh Beaver, dyrektor generalny browaru Guinness, udał się na strzelanie nad bagienne tereny rzeki Slaney w hrabstwie Wexford w Irlandii. Zadał sobie wtedy pytanie o najszybszego ptaka w Europie i dostrzegł, że takich informacji nie można zweryfikować w ówczesnych podręcznikach. Przypomniał sobie, że podobnych pytań w pubach w Irlandii i Wielkiej Brytanii jest więcej. Beaver wpadł więc na pomysł, że popularną może stać się książka odpowiadająca na tego typu pytania. 27 sierpnia 1955 r. ukazało się pierwsze wydanie Księgi rekordów Guinnessa. Pierwsza polska edycja ukazała się w 1991 r.

