Kiedy wszyscy lokatorzy wrócą do mieszkań po eksplozji w Braniewie? Zarządca ujawnia

Po eksplozji, która 10 listopada zniszczyła dwa mieszkania na 4-tym piętrze, z 5-klatkowego bloku ewakuowano wszystkich mieszkańców. Mamy nowe informacje w tej sprawie!

Tylko część mieszkańców bloku w Braniewie może wrócić do swoich mieszkań po wybuchu butli z gazem. Dlaczego? Szczegóły ustaliła reporterka Radia ESKA!

Zarządca budynku do najważniejszych zaleceń zalicza odbudowę ścian zewnętrznych mieszkania, w którym nastąpiła eksplozja. Ma nadzieję, że uda się to przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia.

Eksplozja w Braniewie. Jedna osoba nie żyje. Nowe informacje

Trzy dni trwała walka o uratowanie 74-letniej kobiety, która ucierpiała w wyniku potężnego wybuchu gazu w Braniewie. Niestety, 13 listopada spłynęły do nas fatalne informacje o śmierci seniorki. Skala zniszczeń jest ogromna, ale pojawiło się też światełko w tunelu. Po trzech dniach spędzonych w lokalach zastępczych, mieszkańcy usłyszeli od zarządcy nieruchomości dobrą wiadomość. Nadzór budowlany zezwolił na funkcjonowanie budynku, ale w trybie ograniczonym. - 45 lokali mieszkalnych może być ponownie zasiedlonych. W 10 mieszkaniach musimy wykonać zalecenia z ekspertyzy. Będziemy chcieli zrobić to jak najszybciej, aby zasiedlić ostatnią klatkę w możliwie jak najszybszym terminie - powiedział dziennikarce Radia ESKA Piotr Gnatek, zarządca budynku.

Zarządca chciałby, żeby udało się wykonać zalecenie jeszcze przed 24 grudnia. Podkreślił, że w krótkim czasie udało się przywrócić do życia większą część mieszkań. Mieszkańcy, którzy już powrócili do swoich lokali mają zabezpieczone wszystkie potrzebne media, takie jak prąd, ogrzewanie czy woda. Ponownie też korzystają z butli gazowych, w które wyposażone są ich kuchnie. W Braniewie nie ma bowiem gazu ziemnego.

