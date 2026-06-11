Pogoda dla Olsztyna: 12-14 czerwca

Mieszkańcy Olsztyna w najbliższych dniach odczują wyraźną zmianę aury. Prognoza na weekend 12-14 czerwca pokazuje, że pogoda będzie się stopniowo pogarszać. Najcieplejszym i najspokojniejszym dniem ma być piątek, po którym nadejdzie chłodniejszy i bardziej wilgotny okres. Warto więc dobrze zaplanować ten czas, biorąc pod uwagę nadchodzące zmiany.

Piątek z najwyższą temperaturą

Początek weekendu w Olsztynie zapowiada się najkorzystniej. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 20 stopni Celsjusza, co czyni go zdecydowanie najcieplejszym dniem w prognozie. Nocą temperatura spadnie do około 9°C. Na niebie dominować będzie duże zachmurzenie, a w ciągu dnia może spaść niewielki deszcz. Wiatr będzie jeszcze słaby, jego prędkość wyniesie około 3 m/s.

Sobota przyniesie ochłodzenie i deszcz

W sobotę pogoda w Olsztynie ulegnie zmianie. Przede wszystkim odczuwalne będzie ochłodzenie – temperatura maksymalna spadnie do około 16 stopni Celsjusza. Noc będzie nieco cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 11°C. Tego dnia prognozowane są słabe opady deszczu, które będą bardziej intensywne niż w piątek. Zacznie też mocniej wiać, a prędkość wiatru wzrośnie do około 4 m/s.

Chłodne i wietrzne zakończenie weekendu

Niedziela w Olsztynie zapowiada się jako najchłodniejszy i najbardziej wietrzny dzień weekendu. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 14 stopni Celsjusza, co w połączeniu z nasilającym się wiatrem może dawać wrażenie znacznie niższej wartości. Prędkość wiatru osiągnie blisko 5 m/s. Nocą słupki rtęci znów wskażą około 9°C. Podobnie jak w sobotę, przez cały dzień mogą występować słabe opady deszczu.

Jak spędzić weekend w Olsztynie?

Piątkowa, stosunkowo ciepła aura, może być dobrą okazją do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. To najlepszy moment na dłuższy spacer czy rekreację na zewnątrz. Z kolei sobota i niedziela, ze względu na spadek temperatury, deszcz i silniejszy wiatr, będą sprzyjać aktywnościom pod dachem. Chłodniejsza pogoda może być dobrym pretekstem do odwiedzenia miejsc kultury, kina lub spędzenia czasu w kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather