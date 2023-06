Policjant z Iławy przyłożył sobie broń do głowy i strzelił! Tragedia na posterunku policji

Tragedia w iławskiej komendzie policji! Nie żyje policjant

Jak przekazuje portal "Info Iława", do zdarzenia doszło w godzinach przedpołudniowych. Mężczyzny, zatrudnionego w iławskiej komendzie policjanta, postrzelił się w głowę z broni palnej i zmarł po przewiezieniu go do szpitala.

- Potwierdzam, że na terenie komendy policji w Iławie doszło to takiego tragicznego zdarzenia. Jest to funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Trwają czynności pod nadzorem prokuratora - powiedziała dziennikarzom "Info Iława" st. asp. Joanna Kwiatkowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Według ustaleń portalu, zmarły policjant wkrótce skończyłby 39 lat. Miał stopień młodszego aspiranta...

Obecnie trwa wyjaśnianie przyczyny i okoliczności tragedii.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Sonda Czy wiesz, gdzie szukać pomocy w kryzysowych sytuacjach? tak nie