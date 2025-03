Postrach przemytników odchodzi na emeryturę. Tam spędzi resztę życia. "Wszyscy ją kochają"

Rita, bohaterka na czterech łapach! Zasłużona emerytura psiej gwiazdy KAS

Dla swojego przewodnika była nie tylko partnerką w służbie, ale też prawdziwą przyjaciółką. Każda służba z Ritą to było niesamowite doświadczenie. Razem odkrywali mnóstwo kontrabandy i nauczyli się od siebie wiele. Zawsze przewodnik mógł na nią liczyć.

Po latach pełnej poświęcenia pracy Rita (10 l.) przechodzi na zasłużoną emeryturę. Nie trafi jednak do schroniska ani do nowego opiekuna – zostaje w domu swojego przewodnika.

Jest częścią rodziny, wszyscy ją kochają. Teraz czekają ją długie spacery, zabawy i odpoczynek.

– zapewnia jej opiekun.

Następcą Rity będzie Zira

Na służbie Ritę zastąpi młodsza koleżanka, dwuletnia Zira. Również jest owczarkiem niemieckim wyszkolonym do wykrywania tytoniowej kontrabandy. Zira przez kilka miesięcy miała okazję uczyć się od doświadczonej Rity i teraz przejmuje po niej obowiązki.

Psy służbowe to cisi bohaterowie. Bez ich pracy walka z przemytem byłaby o wiele trudniejsza. To właśnie one skutecznie blokują nielegalny handel i pomagają utrzymać bezpieczeństwo na polskich granicach!

