Przeszkadzało mu szczekanie psów sąsiadów. To, co zrobił szokuje!

Podrzucił zatrutą kiełbasę psom sąsiadów. Przeszkadzało mu ich szczekanie

Do trzech lat pozbawienia wolności może grozić 35-letniemu mieszkańcowi Olecka, który na jednej z ulic w centrum Olecka usiłował otruć trzy psy swoich sąsiadów. We wtorek (4 lutego) oleccy policjanci otrzymali informację od właścicieli zwierząt. Znaleźli oni na swoich posesjach kawałki kiełbasy zawierające w sobie podejrzanie wyglądającą substancję. - Pokrzywdzeni nie wskazywali, aby kogokolwiek podejrzewali o próbę otrucia swoich czworonogów, jednak byli przekonani, że ktoś do tego dąży - informuje podkom. Dominika Olszewska z Komendy Powiatowej Policji w Olecko.

Ich podejrzenia potwierdzili policjanci, którzy bardzo szybko ustalili i zatrzymali sprawcę tych czynów. Okazał się nim 35-letni mieszkaniec Olecka. Mężczyzna usłyszał już zarzuty usiłowania uśmiercenia trzech psów, do których się przyznał. Wyjaśnił, że przeszkadzało mu szczekanie czworonogów sąsiadów.

