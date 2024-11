Rodzina zginęła na torach. Świadek mówi o "wielkim huku". "Pociąg pchał wrak auta"

Karwica Mazurska. Dramat na przejeździe kolejowym

Ania C. (3 l.), jej braciszek Dietmar C. junior (6 l.), dziadek Dietmar C. (63 l.), mama Karolina K. (29 l.) i babcia, mama Karoliny – Ewa K. (62 l.). To ofiary straszliwego wypadku, którego nie powinno być. Boczną, ruchliwą drogę w sercu mazurskiego lasu przecina linia kolejowa, po której pędzą pociągi. W tym miejscu poruszają się z prędkością ponad 100 km/h.

63-letni dziadek Ani i Dietmara juniora, doskonały kierowca, od lat mieszkający w Niemczech, właściciel firmy transportowej, siedział za kierownicą małego samochodu. Wjechał na niestrzeżony przejazd, prosto pod nadjeżdżającą lokomotywę. Wszyscy w jednej chwili stracili życie. Pociąg, zanim zatrzymał się, pokonał ponad 700 metrów.

Usłyszałem wielki huk, wybiegłem i zobaczyłem, jak pociąg pcha wrak auta, hamując z całych sił. Pobiegłem tam, a to, co zobaczyłem, przerosło mnie. Wszystko było przesądzone, nikt nie przeżył. Nie mogę spać do dziś.

– wspomina Kazimierz Kaczyński w rozmowie z "Super Expressem", z wyraźną trwogą w głosie.

Nasz rozmówca dodaje, że w miejscu tragedii powinny być zamontowane rogatki albo sygnalizacja. – Gdyby były, może ci ludzie by żyli – mówi zrozpaczony świadek. Zdaniem pana Kazimierza zamontowane, palące się czerwone światła mogłyby ocalić życie rodziny, która z daleka widziałaby migające czerwone światło. A tak kierowca popełnił straszny błąd, który kosztował życie pięciu osób.

Prokuratura wyjaśnia okoliczności wypadku. Wiemy, że maszynista hamował i trąbił przed uderzeniem. Być może kierowca zasłabł, bo widoczność w tym miejscu sięga około kilometra w obie strony. Rodzina jechała do Kolna odwieźć Ewę K., babcię dzieci.