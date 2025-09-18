Rodzinna tragedia. Mateusz stanie przed sądem za zabójstwo ojca. Wiadomo, kiedy początek procesu

Mężczyzna oskarżony o zabójstwo ojca stanie przed sądem, a sprawa ma swój początek w tragicznym zdarzeniu w Olsztynie.

Mateusz S. miał zadać kilkanaście ciosów nożem swojemu ojcu, co doprowadziło do jego śmierci.

Początkowo przyznał się do winy, jednak później zmienił zeznania, twierdząc, że działał w samoobronie.

Co ujawni nowa opinia psychiatryczna i jaka kara grozi oskarżonemu?

Pod koniec marca 2025 r. olsztyńska prokuratura okręgowa skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi S. oskarżonemu o zabójstwo ojca (tj. o czyn z art. 148 § 1 kk).

Do zdarzenia tego miało dojść w nocy z 9 na 10 października 2024 r. w budynku mieszkalnym na terenie jednego z osiedli w Olsztynie. Według ustaleń prokuratora, Mateusz S., działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia swojego ojca, zadał pokrzywdzonemu mężczyźnie kilkanaście ciosów nożem w głowę, korpus oraz ręce, czym doprowadził do jego śmierci.

– wyjaśnia sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Podczas pierwszego przesłuchania Mateusz S. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Natomiast, podczas przesłuchania w trakcie posiedzenia sądu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, oskarżony oświadczył, że nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

– tłumaczy Barczak. Mateusz S. podał wówczas m.in., że działał w samoobronie i bał się o swoje życie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie, chcąc upewnić się co do stanu zdrowia psychicznego oskarżonego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu, postanowił dopuścić dowód z nowej opinii sądowo-psychiatrycznej. Mateusz S. został poddany trwającej 4 tygodnie obserwacji sądowo psychiatrycznej w warunkach oddziału psychiatrycznego. W oparciu m.in. o wskazane wyżej badanie biegli lekarze psychiatrzy i psycholog wydali nową opinię odnośnie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego.

Na początku września 2025 r. opinia biegłych wpłynęła do sądu, wobec czego termin rozpoczęcia procesu w sprawie Mateusza S. został wyznaczony na 17 października 2025 r. na godz. 9.15.

Mateusz S. jest obecnie tymczasowo aresztowany. Czyn zarzucany oskarżonemu zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.

