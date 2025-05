Szok pod Braniewem! To, co miał w bagażniku, postawiło policję na nogi!

Rodzinny dramat w Olsztynie

12 maja 2025 r. prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi I. 40-latek oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa swojego ojca. Do zdarzenia miało dojść 25 listopada 2024 r. w jednym z mieszkań w Olsztynie.

Jak ustaliła prokuratura, Łukasz I. mieszkał razem z rodzicami i był na ich utrzymaniu. Mężczyzna miał nadużywać alkoholu i narkotyków. Rodzice 40-latka mieli wcześniej wielokrotnie wzywać do mieszkania policję ze względu na karygodne zachowanie syna.

Telefon ojca rozwścieczył syna. Chwycił za nóż

25 listopada 2024 r., około południa, oskarżony przyszedł pijany do domu. W kuchni pił dalej, a później przyszedł do salonu, gdzie siedział jego ojciec i uderzył otwartą dłonią w twarz. Przerażony ojciec zadzwonił pod numer 112. Łukasz I. rozzłościł się tym faktem, chwycił za nóż kuchenny i zaatakował ojca. 40-latek zadał ojcu kilka uderzeń, m.in. w twarz, głowę i klatkę piersiową. Do tragedii nie doszło tylko dlatego, że atakowany ojciec bronił się, a Łukasz I. uciekł ze strachu przed policją.

Aresztowany syn: "Musiałem bronić się przed ojcem"

Feralnego dnia Łukasz I. został zatrzymany niedaleko mieszkania, gdzie doszło do dramatu. Mężczyzna trafił do aresztu. - Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W złożonych wyjaśnieniach podał, że to on musiał bronić się przed ojcem, który po powrocie oskarżonego do domu miał rzekomo oczekiwać na niego z nożem i grozić mu pozbawieniem życia – poinformował sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Źródło: Sąd Okręgowy w Olsztynie

Sonda Jak oceniasz działania sądów w Polsce Nie mam zastrzeżeń Działają zbyt wolno Nie mam zdania