Rozbity volkswagen porzucony na drodze. Policja szuka uciekiniera!

Groźny wypadek w Błąkałach. Gdzie jest kierowca passata?

O groźnie wyglądającym zdarzeniu drogowym oficer dyżurny gołdapskiej jednostki został poinformowany we wtorek (18 listopada) około godziny 20:00. - Zgłaszający oświadczył, że w Błąkałach na drodze wojewódzkiej W651 zauważył rozbity samochód, bez kierowcy – informuje mł. asp. Marta Domańska z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

Na miejsce pojechali policjanci z drogówki, którzy zabezpieczyli miejsce, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdu. Mundurowi zabezpieczyli auto na policyjnym parkingu.

- Z ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu wynika, że kierowca volkswagena passata jadąc z Żytkiejm w kierunku Gołdapi, z nieznanych jak dotąd przyczyn, zjechał na lewą stronę jezdni, gdzie uderzył w przydrożne drzewo – relacjonuje rzeczniczka gołdapskiej policji. Uczestnicy oddalili się z miejsca zdarzenia. Teraz policjanci szczegółowo wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Źródło: KPP w Gołdapi

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

