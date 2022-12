Rozkład jazdy na święta. Jak pojadą autobusy i tramwaje w Olsztynie?

Gołoledź na Warmii i Mazurach. Są wypadki, dzieci nie dojechały do szkół

Komunikacja miejska w Olsztynie. Jak pojadą autobusy i tramwaje w Wigilię i Boże Narodzenie?

W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Do 23 grudnia włącznie autobusy i tramwaje w Olsztynie będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy "dni robocze". W Wigilię (24 grudnia) obowiązywać będzie rozkład jak w soboty. W dniach 25-26 grudnia olsztyńskie tramwaje i autobusy pojadą zgodnie z rozkładem jazdy "niedziele i święta". W tych dniach zawieszone jest też kursowanie linii autobusowych 130 i 141. Podobnie będzie 1 stycznia 2023 r. W dniach 27-30 grudnia obowiązywał będzie rozkład jazdy "Dni robocze wolne od nauki szkolnej".

To nie koniec zmian. W związku z wprowadzeniem zajęć zdalnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w dniach 2-13 stycznia w dni robocze wprowadzony zostanie specjalny rozkład jazdy linii 103 i 130, a linie 303, 305 i 309 zostaną zawieszone. Pozostałe linie we wszystkie dni robocze stycznia kursować będą wg rozkładu jazdy "Dni robocze (od poniedziałku do piątku)".

Sonda Jak często podróżujesz komunikacją miejską? Prawie codziennie Sporadycznie, gdy coś się stanie z moim samochodem Nigdy

Komunikacja miejska w Olsztynie. Zmiany od 1 stycznia 2023 r.

Sporo zmian czeka też pasażerów w Olsztynie od 1 stycznia 2023 r. Decyzją gminy Barczewo, rano i po południu. zostaną uruchomione dodatkowe kursy linii 114 i 124. Ponadto na linii 124 jeden kurs w godzinach rannych i jeden kurs w godzinach popołudniowych wykonywany będzie z zajazdem do nowych przystanków w Nikielkowie - "Nikielkowo-Słowikowa" (na ul. Lawendowej w pobliżu Słowikowej) i "Nikielkowo-Bazyliowa" (w pobliżu skrzyżowania Miętowa-Bazyliowa). Co jeszcze ulegnie zmianie? Szczegóły poniżej:

Linia - 126: wszystkie kursy z przystanku "Cmentarz Dywity-Brama Zachodnia" rozpoczynać się będą minutę wcześniej. Na reszcie trasy rozkład bez zmian;

Linia - 129: korekta godzin odjazdów i czasów przejazdów. Ponadto przystanek "Tomaszkowo-Miody" w obu kierunkach będzie funkcjonował jako stały (zamiast "na żądanie");

Szczegółowe rozkłady jazdy, uwzględniające wyżej opisane zmiany dostępne są w zakładce "rozkład jazdy".